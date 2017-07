Desporto algarvio em destaque na Eurosport

O Algarve recebeu, no início desta semana, uma equipa de reportagem do prestigiado canal televisivo pan-europeu Eurosport, a convite da Associação Turismo do Algarve (ATA), para produzir um programa sobre o desporto na região.

Repórter e operador de imagem recolheram imagens do Algarve e entrevistaram responsáveis por alguns dos principais eventos desportivos que têm lugar na região, com o objetivo final de produzir um programa sobre o desporto na região intitulado «Algarve, Sport Destination».

Com a duração de quatro minutos, o «Algarve Sport Destination» é emitido em 20 idiomas e em 59 países e irá divulgar a região como palco de diversas modalidades.

O foco será apontado ao atletismo, dando a conhecer o complexo desportivo de Vila Real de Santo António, e também aos eventos equestres, com o Vilamoura Atlantic Tour, que se realiza de 9 a 11 de fevereiro, em Vilamoura.

O programa televisivo será emitido durante o mês de janeiro, havendo lugar a três repetições no canal pan-europeu.

Em entrevista ao presidente do Turismo do Algarve, a Eurosport registou o agrado de Desidério Silva ao reconhecer uma região “valorizada pelo excelente desempenho” que tem vindo a demonstrar dentro desta área e deste produto estratégico.

A região do Algarve, sublinha a ATA, dispõe de vários equipamentos desportivos preparados para receber diversos tipos de modalidades, assim como infraestruturas de “excelência” para acomodar equipas e estágios desportivos.

O clima ameno da região é outra das mais-valias que propicia a prática de diversos desportos e competições que encontram aqui um local único na Europa.

A emissão do programa «Algarve, Sport Destination» faz parte de uma campanha no canal televisivo que inclui também a inserção de 190 «spots» promocionais do Algarve nos vários canais da Eurosport e a transmissão do 37.º Cross Internacional das Amendoeiras, inserido no programa «Event Discovery».

