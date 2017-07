Saúde oral nas crianças em foco no videochat do projeto «Uma Janela Aberta à Família»

«A Saúde Oral nas crianças – promoção, higiene e cheque-dentista» é o tema da próxima sessão de videochat do projeto «Uma Janela Aberta à Família», que decorre amanhã, quarta-feira, 22.

As convidadas para esta sessão são as higienistas orais Vânia Rodrigues, do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Central, e Ana Figueiredo, do ACES Sotavento, que, durante a sessão, com inicio previsto para as 21:30 horas, estarão disponíveis para responder e prestar esclarecimentos aos pais e educadores sobre esta temática.

A participação no videochat é livre e não necessita de inscrição prévia. Para participar e ter acesso à sessão basta aceder no dia 22 de janeiro, pelas 21:30, ao sítio http://www.janela-aberta-familia.org e clicar na secção do «Videochat».

Este serviço em formato de videochat, no âmbito de um projeto da Administração Regional de Saúde do Algarve, apresenta-se como um serviço inovador na administração pública, sobretudo na área da saúde.

Através de um canal interativo, os pais têm oportunidade de colocar questões e pedir esclarecimentos e/ou apoio de profissionais de saúde em direto, de forma anónima e a partir dos seus lares, relativamente à educação dos seus filhos.

