Eventos de networking empresarial em vários países da União Europeia abertos a empresas algarvias

A série de eventos de networking empresarial (B2B) em diferentes países da União Europeia, integrados na iniciativa «Missões para o Crescimento da Europa», está aberta a empresas algarvias, revelou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Estas ações da Comissão Europeia vão decorrer no primeiro semestre de 2014, com o apoio da Enterprise Europe Network, visando fomentar espaços de cooperação e de negócio entre empresas dos diferentes estados-membros, mediante a realização de reuniões bilaterais previamente agendadas.

A participação nestes encontros é gratuita e as empresas interessadas devem registar os seus perfis de cooperação (tecnológico, comercial, I&D, produção ou outro), tanto ao nível da oferta como da procura, nas plataformas associadas a cada um dos eventos.

As ações estão marcadas para La Louvière (Bélgica), a 18 de fevereiro; Atenas (Grécia), 11 de março; Nápoles (Itália), 14 de março; Palermo (Itália), 28 de março; Sevilha e Mérida (Espanha), 2 a 4 de abril.

“Pela importância que estes encontros de negócios podem representar para as empresas algarvias, especialmente pelas vantagens associadas ao desenvolvimento de parcerias internacionais que consolidem ou contribuam para a internacionalização dos seus negócios”, a CCDR/Algarve coloca-se desde já à disposição dos interessados.

Mais informações estão disponíveis através da equipa técnica da Enterprise Europe Network, pelo telefone 289895270 ou pelo endereço eletrónico [email protected]

