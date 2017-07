Ambiente é aliado para competitividade do turismo – Governo

O ambiente e as preocupações ambientais são aliados de peso para tornar o turismo nacional mais atrativo, competitivo e rentável, defendeu hoje o secretário de Estado do Ambiente perante empresários e representantes algarvios do setor.

“Esta vertente económica verde é o futuro do nosso país”, disse Paulo Lemos à Lusa, à margem da conferência “Compromisso para o Crescimento Verde e o Turismo”, observando que o país torna-se mais competitivo e mais independente ao usar recursos próprios.

Durante a conferência foram apresentadas as linhas gerais do documento “Compromisso para o Crescimento Verde”, em fase de consulta pública, que o Ministério do Ambiente tem vindo a debater em vários pontos do país e que pretende que entre em vigor no primeiro trimestre de 2015.

O ambiente e o turismo, outrora encarados como rivais, podem ser aliados de peso para dinamizar a economia portuguesa, e, segundo o secretário de Estado do Turismo, esta realidade não é novidade para os empresários do setor que têm vindo a adaptar-se.

Recorrendo aos dados oficiais que dão conta de que os turistas europeus têm vindo a demonstrar um interesse crescente no valor da sustentabilidade, Adolfo Mesquita Nunes disse à Lusa que tem percebido uma adaptação dos empresários portugueses do turismo à nova tendência.

“Não há mal nenhum em referir a sustentabilidade ambiental enquanto valor económico que deve ser percecionado pelos empresários e isso tem acontecido”, comentou, acrescentado que existe uma nova geração de empreendimentos e projetos do setor que já aposta na sustentabilidade ambiental como um ativo.

A conferência contou com a apresentação de exemplos de empresas turísticas que têm apostado na vertente ambiental como mais-valia.

Telmo Faria, administrador do projeto de agroturismo Rio do Prado , no concelho de Óbidos, explicou aos participantes como surgiu o conceito do projeto, cuja estrutura foi concebida para ser energeticamente eficiente e com reaproveitamento de recursos.

A par da poupança que consegue em várias faturas energéticas e da criatividade que tem imprimido na sua equipa para dar resposta aos clientes, o empresário contou que o empreendimento tem suscitado muita curiosidade nos turistas.

“Todas as atividades económicas precisam de um banho de criatividade, nós temos de afirmar na economia portuguesa também um Portugal criativo”, comentou, deixando um apelo ao Governo para que tenha a administração pública formada para dar resposta aos projetos e ajude a concretizar a estratégia de desenvolvimento económico verde.

A proposta de Compromisso para o Crescimento Verde trabalha a área ambiental como transversal à economia nacional e debruça-se sobre os temas da água, dos resíduos, da agricultura e florestas, da energia, dos transportes, da indústria, das cidades e do território, entre outros.

O compromisso engloba ainda um plano estratégico que trabalha as questões do financiamento, da promoção internacional, da fiscalidade, da inovação, da informação e da contratação pública e estabelece objetivos a atingir entre 2020 e 2030.

