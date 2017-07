Gastronomia alcouteneja distinguida na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa

A gastronomia do município de Alcoutim marcou o arranque, no passado dia 18 de março, do ciclo “Sabores de Portugal” promovido pela Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa (EHTL). O objetivo foi divulgar a gastronomia alcouteneja e apresentar a edição de Primavera do Festival Gastronómico do Concelho de Alcoutim “Sabores da Serra ao Rio”, que decorrerá entre 3 e 26 de abril nos restaurantes do concelho.

Esta iniciativa da EHTL pretende valorizar a gastronomia dos municípios participantes, através da confeção de um almoço inspirado na cozinha regional e com base em produtos endógenos de qualidade.

No dia dedicado a Alcoutim, a ementa apresentada pelos alunos da EHTL, sob a orientação do chefe Nuno Diniz, incluiu pratos como Coelho Assado e Tosta de Pão Caseiro com Queijo de Cabra, Ervilhas e Enchidos de Porco Preto, Alhada de Enguias do Guadiana, Ensopado de Borrego e, para sobremesa, Pudim de Mel e Filhoses com sorvete de flor de Sabugueiro.

Presente no evento esteve o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, para quem a iniciativa constitui uma oportunidade para promover os produtos locais e atrair visitantes ao festival gastronómico “Sabores da Serra ao Rio”.

Na edição de Primavera os restaurantes participantes no festival terão para servir ao visitante especialidades próprias desta época do ano como os pratos de peixe com enguias fritas, ensopados de enguias, caldeiradas de peixe do rio, lampreia, sopas de tomate, favas com chouriço, migas e cozidos de grão e feijão, entre outros.

A edição de Outono do festival gastronómico será dedicada aos pratos de caça e tem arranque marcado para dia 7 de novembro, na Feira da Perdiz, em Martim Longo.

