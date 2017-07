Internacional saudita Saeed Al-Muwallad reforça Farense

O internacional saudita Saeed Al-Muwallad foi hoje apresentado oficialmente como o 12.º reforço do Farense para a temporada 2014/2015, a terceira consecutiva do clube algarvio na II Liga portuguesa de futebol.

O lateral-direito, de 24 anos, estava no Al Ittihad, tendo jogado antes no Al Ahli, onde foi orientado por Vítor Pereira e teve como colegas Bruno César, Márcio Mossoró e Luís Leal, que já passaram pelo futebol português.

“É a primeira experiência fora da Arábia Saudita. Sinto que é um desafio e uma grande oportunidade para poder aprender ainda mais. Espero dar o melhor para corresponder aos desejos do clube”, disse Saeed Al-Muwallad, na conferência de imprensa de apresentação, realizada no Estádio de São Luís.

O emblema algarvio apresentou também, oficialmente, outros cinco reforços que já tinham sido anunciados: os defesas Felipe Barros e Delmiro, os médios Osama Rashid e Márcio Sousa e o avançado Ramiz Pasiov.

O Farense aproveitou ainda a sessão para assinar um protocolo com uma empresa de consultoria e gestão, que ficará encarregue de gerir o departamento de marketing.

“Era uma lacuna que tínhamos e este é o primeiro passo para personalizar uma área importante na vida do clube. Queremos ter uma dimensão maior dentro e fora do país e temos o mercado asiático para explorar”, disse o presidente do clube, António Barão.

Exemplo disso, Osama Rashid foi anunciado como reforço do Farense no passado fim de semana e, desde então, foram mais de duas centenas as mensagens deixadas por fãs do futebolista iraquiano na página do clube na rede social Facebook.

“É importante para mim ter esse apoio. Os adeptos iraquianos veem os seus futebolistas como heróis e seguem-nos para todo o lado”, explicou o médio iraquiano que, tal como o saudita Saeed Al-Muwallad, participou na última Taça da Ásia, disputada em janeiro.

O técnico Jorge Paixão, que conta, para já, com um plantel provisório de 27 atletas, vai poder ver os seus jogadores em ação na terça-feira, no primeiro jogo particular da pré-época, frente aos ingleses do Luton Town, no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António, às 18:00.

