Cultura árabe para descobrir na Guia

A forte ligação de Albufeira à cultura árabe – o próprio nome da cidade provém da denominação árabe “Al-buhera” que significa “castelo do mar” – determinou a localização de mais uma edição de Arabian Days, com a bonita vila da Guia a servir de cenário a este super souk que se realiza entre 21 e 24 de Julho das 18:00 às 24:00 horas.

Durante quatro dias, o melhor do Médio Oriente mostra-se através de exibições de cuspidores de fogo, malabaristas, leituras de mãos e tarot, tatuagens de henna e massagens. Neste reino árabe pode ainda provar-se a gastronomia típica, experimentar a famosa shisha ou o tradicional chá de menta e encontrar peças artesanais únicas, velas, perfumes, bijuteria, tapetes, mobiliário e candeeiros.

Em Arabian Days é também possível assistir aos shows de Jimmy, um encantador de serpentes e do faquir Marco Patrocínio.

Arabian Days é uma parceria entre a Junta de Freguesia da Guia e a Press Happiness, com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira e do Turismo do Algarve e tem a Antena Um como rádio oficial.

Entrada no recinto: 4 € (gratuito para crianças até aos 12 anos)

Bilhete Família/ dia (quatro pessoas): 12 €

Passe quatro dias: 12 €

Habitantes concelho Albufeira: 3 €/ dia

