Actualidade regional algarvia em directo no programa Canal Aberto

Hoje, durante manhã, mais uma vez, o Jornal diáriOnline Região Sul esteve em directo no programa Canal Aberto, desta vez apresentado por Joana Branco, na Porto Canal, onde foram destacadas algumas das notícias da região algarvia.

Para ver e ouvir, sugerimos que clique no link abaixo, o qual inclui a primeira parte do programa, sendo o nosso tempo de antena, em directo via Skype, entre o minuto 13:10 e o minuto 18:35.

Recordamos que a Porto Canal está disponível no Operador NOS, Posições 13 e 37 em HD, no Operador MEO, Posição 14 e 194 em HD, e no Operador Vodafone, Posição 13 HD e 186 SD. Também pode optar pela emissão online em http://portocanal.sapo.pt .







